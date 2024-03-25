Важко уявити сучасну комерцію без присутності в інтернет-просторі. Адже власні сайти та застосунки дозволяють значно розширити географію праці, збільшити кількість клієнтів та прибутки компанії. Але для цього необхідно встановити оплату на сайті. Саме це викликає багато питань у власників. Процедура підключення здається складною та незрозумілою. Як це виконати технічно? Як налаштувати API для карткового еквайрингу? Чи потрібно мати окремого фахівця для контролю прийняття платежів? З Tranzzo під’єднати оплату на сайті доволі просто та навіть вигідно.

Оплата на сайті: що це та як працює

Оплата на сайті — це технологія, що дозволяє продавцю отримувати кошти від клієнтів за товари та послуги безпосередньо на сторінках ресурсу. Принцип роботи схожий зі звичним POS-терміналом. Користувач натискає кнопку «оплатити» та потрапляє на відповідний розділ, де вносить дані власної картки. Інформація передається до платіжної системи, яка своєю чергою зв'язується з банком-емітентом. Після перевірки рахунку покупця згода на проведення операції передається провайдеру. На останньому етапі банк-еквайр отримує та зараховує на рахунок продавця відповідні кошти.

Система оплати на сайті складається з трьох головних компонентів:

Банківський рахунок. Це договір з банком, за яким останній отримує та зберігає кошти клієнта. Платіжна система. Платформа, яка повністю займається проведенням транзакції. Вона забезпечує зв'язок з банками покупця та продавця, дбає про безпеку переказу та перевіряє карту, а також піклується про захист від шахраїв. Крім того, платіжна система займається проблемами випадкових транзакцій та питаннями повернення коштів. Платіжний шлюз. Система, яка розв'язує питання безпеки під час передачі інформації. Тобто захищає дані від потрапляння до сторонніх осіб.

Підключення платежів на сайті дозволяє здійснювати оплату різними способами. Сюди відносяться карткові операції, перекази з електронних гаманців, інвойсинг. В деяких випадках навіть встановлена можливість приймати криптовалюти.

Чому оплата на сайті важлива для бізнесу

Онлайн-еквайринг вже давно став невіддільною частиною інтернет-торгівлі. Він дозволяє підвищити рівень сервісу, знизити операційні витрати та в деяких випадках отримати конкурентну перевагу. Але на цьому цінність технології не закінчується.

Масштабування

Онлайн-платежі — це те, що дозволяє працювати з клієнтами з різних міст та навіть країн. Проводити платежі можна в будь-який час без прив'язки до роботи банків чи інших обмежень. Завдяки онлайн-платежам можна залучати все більше нових клієнтів, поширюючи присутність компанії на ринку.

Зручність

Надаючи можливість клієнтам робити покупки онлайн, продавець піклується про рівень обслуговування. Адже придбати необхідну річ на сайті чи в застосунку можна без відвідування офлайн магазина, відповідно, не втрачаючи дорогоцінний час. Декілька кліків, та потрібний товар вже оплачений. За багатьма дослідженнями, доступність стимулює робити покупки.

Швидкість

Онлайн-платежі обробляються в режимі реального часу. Отримані кошти миттєво надходять на рахунок компанії. Це дозволяє ефективніше керувати бізнесом та завжди розуміти, якими фінансами можна користуватися.

Безпека

Платіжні системи надають високий рівень захисту від шахрайства. Для цього використовується чимало сучасних технологій та рішень. Таким чином знижуються ризики втрати коштів чи витоку інформації.

Імідж

Наявність онлайн-платежів на сайті характеризує компанію, як серйозну організацію. Це доводить, що вона є сучасною, інноваційною та орієнтованою на потреби клієнтів. Таким чином підвищується рівень довіри з боку потенційних клієнтів.

Полегшення роботи

В більшості випадків інтернет-еквайринг — це не тільки прийняття платежів, а й чимало додаткових послуг. Часто разом з ним надають програмну РРО та інші сервіси. Таким чином компанія отримує можливість полегшити облік та автоматизувати бізнес-процеси. Наприклад, зробити автоматичну фіскалізацію та створення звітів для податкової. Також за допомогою платіжної системи можна виконувати аналітику та приймати зважені рішення щодо ведення бізнесу.

Як під'єднати оплату на сайті

Перш за все потрібно обрати ПС, яка є надійною та зручною. Tranzzo — це міжнародна платіжна система з бездоганною репутацією, великою кількістю сучасних та корисних для бізнесу рішень. Не менш важлива проста інтеграція з різноманітними сервісами.

Вона надає можливість працювати з різними методами оплати та валютами. Таким чином легко вийти на міжнародні ринки. При підключенні Tranzzo клієнти отримують безплатні антифрод та програмне РРО.

Під'єднати систему доволі просто:

проконсультуйтесь з менеджерами компанії;

зареєструйте мерчант-акаунт;

пройдіть авторизацію та створіть проєкт;

налаштуйте сервіс під особливості вашого бізнесу та приймайте платежі.

При виникненні питань фахівці Tranzzo нададуть швидку та докладну консультацію по роботі системи.