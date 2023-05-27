"Прийшов час повертати своє" – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять "благословити рішучий наступ".

Про це він написав в Telegram-каналі.

"Час повертати своє. Це Молитва за визволення України.

З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги", йдеться в дописі.

На створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком в 1920-х роках, але тут текст інший, додав Головнокомандувач ЗСУ Залужний.