Призначення Трампом Чарльза Кушнера послом у Парижі спричинило негативну реакцію у Франції

У Франції обурюються "скандальним шлейфом" обранця від Трампа.

Французький істеблішмент негативно відреагував на призначення новообраним президентом США Дональдом Трампом забудовника, помилуваного злочинця і батька свого зятя Чарльза Кушнера послом у Парижі.

Видання The Financial Times описує реакцію французів як суміш відрази і приглушеного презирства.

Чарльз ‒ батько зятя Трампа Джареда Кушнера, який обіймав низку важливих посад у його першій адміністрації. 70-річний менеджер з нерухомості був великим донором передвиборчої кампанії Трампа у 2024 році.

Він також отримав президентське помилування наприкінці першого терміну Трампа після того, як був засуджений за численними звинуваченнями в ухиленні від сплати податків, порушеннях у фінансуванні передвиборчої кампанії та фальсифікації свідчень, за що провів час у в'язниці.

По інший бік Атлантики цю новину зустріли скептично. "Рекомендую прочитати його резюме. "Соковите", як сказали б американці... Зрозуміло, що він не має жодних знань про нашу країну. Принаймні, він матиме доступ до президента. Ми втішаємо себе, як можемо", ‒ написав у соцмережі X колишній посол Франції в США Жерар Аро.

"Він хоча б говорить французькою?" ‒ запитав один з коментаторів. "Очевидно, що ні", ‒ відповів Аро. Пізніше Аро додав: "У божевіллі номінацій Трампа виражається майже повна зневага до людської поваги, звичаїв і закону".

Старший радник з питань Європи Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франсуа Хейсбур задався питанням, чи відмовиться Франція схвалити "номінацію цього сумного персонажа" на Х. "Хоч і рідко, але така відмова є частиною дипломатичних прерогатив суверенних держав".

Один французький банкір просто відповів емодзі, що закочує очі, коли його попросили висловити свою думку про Кушнера.

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що Чарльз Кушнер, батько його зятя, стане послом США у Франції.

Джаред Кушнер – колишній старший радник Трампа, одружений на старшій дочці Трампа, Іванці.

Старший Кушнер добре відомий тим, що заснував фірму з нерухомості Kushner Companies і надавав юридичні послуги як колишній адвокат. Кушнер є членом Меморіальної ради жертв Голокосту США, також він входить до ради опікунів Нью-Йоркського університету, де зараз навчається молодший син Трампа Беррон Трамп.