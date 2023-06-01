Призначено членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це одна з вимог ЄС

Вища рада правосуддя призначила повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, розблокувавши роботу ключового органу з формування суддівського корпусу.

Про це повідомляє пресслужба Ради.

Так, за результатами проведених співбесід із 32 кандидатами ВРП призначила 16 членів комісії, половина з них – судді та судді у відставці.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України, до складу якої входять 16 членів, проводить кваліфікаційне оцінювання, спецперевірку кандидатів на посаду судді.

ВККС не працювала майже три роки. З метою відновлення її роботи була створена конкурсна комісія, яка добирає кандидатів на посади членів ВККС на засадах конкурсу за участі міжнародних експертів. Це частина судової реформи. Комісія за результатами співбесід рекомендувала 32 людини на посаду членів ВККС.