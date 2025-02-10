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Призупинення фінансування США гальмує розслідування військових злочинів рф в Україні – Reuters

10 лютого 2025, 18:07
Призупинення фінансування США гальмує розслідування військових злочинів рф в Україні – Reuters
Під загрозою опинилися п'ять проєктів Генпрокуратури України, які займалися збором свідчень та доказі звірств рф.
Заморожування адміністрацією Трампа іноземного фінансування почало впливати на міжнародні зусилля притягнути росію до відповідальності за військові злочини в Україні.
 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
 
За інформацією джерел агентства, під загрозою опинилися п'ять фінансованих США проектів Генеральної прокуратури вартістю 89 мільйонів доларів. Вони займалися найрізноманітнішими питаннями —  від збереження доказів з поля бою до антикорупційних ініціатив і реформи системи прокуратури України.
 
Два з перерахованих проектів фінансувалися USAID, три — Міжнародним бюро з питань боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності та один — безпосередньо Державним департаментом. З цього фінансування 47 мільйонів доларів було безпосередньо виділено на притягнення до відповідальності за військові злочини рф на полі бою.
 
Співрозмовники агенства стверджують, що через замороження фінансування перестали працювати майже 40 експертів, що надала Джорджтаунська ініціатива з міжнародного кримінального правосуддя.
 
Також скорочення фінансування вплинуло і на роботу неурядових організацій. Представники двох таких організацій повідомили агенству, що їхня робота зі збору свідчень жертв і документування шкоди під загрозою припинення або замороження.

 

USAIDвійна в Україніросія окупанти

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