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ПС Болгарії повідомили про несправності в отриманому F-16

01 травня 2025, 13:49
ПС Болгарії повідомили про несправності в отриманому F-16
Винищувачі болгари отримали від Сполучених Штатів.

У Болгарії виявили технічні проблеми у винищувачі F-16 Block 70, який країна отримала від США.

Про це заявив командувач Військово-повітряними силам Болгарії Ніколай Русев, повідомляє пресслужба Міноборони. 

"Після приземлення першого F-16 у Болгарії було виявлено "відхилення в роботі однієї з систем", - заявив міністр. 

Русев додав, що це не означає, що літак несправний.

"Поки літак проходить технічний огляд, це відхилення буде усунуто, щоб на пізнішому етапі літак міг пройти льотні випробування", – додав він. 

Командувач ВПС сказав, що наразі ведеться спільна робота з командою Lockheed Martin і ВПС США, які допомагають в освоєнні літака для його прийняття на озброєння.

 

 

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