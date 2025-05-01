ПС Болгарії повідомили про несправності в отриманому F-16
У Болгарії виявили технічні проблеми у винищувачі F-16 Block 70, який країна отримала від США.
Про це заявив командувач Військово-повітряними силам Болгарії Ніколай Русев, повідомляє пресслужба Міноборони.
"Після приземлення першого F-16 у Болгарії було виявлено "відхилення в роботі однієї з систем", - заявив міністр.
Русев додав, що це не означає, що літак несправний.
"Поки літак проходить технічний огляд, це відхилення буде усунуто, щоб на пізнішому етапі літак міг пройти льотні випробування", – додав він.
Командувач ВПС сказав, що наразі ведеться спільна робота з командою Lockheed Martin і ВПС США, які допомагають в освоєнні літака для його прийняття на озброєння.