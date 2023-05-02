Псевдокерівництво Запорізької АЕС екстрено проситься у "відпустки"

Нинішні так звані керманичі окупованої Запорізької АЕС у передчутті контрнаступу ЗСУ масово просяться у "відпустки". росіяни та колаборанти хочуть втекти до анексованого Криму.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

росіяни та їхні прихвостні почали масово вимагати відпусток, щоб у випадку контрнаступу ЗСУ перебувати подалі від зони бойових дій. Головний колаборант ЗАЕС Юрій Чернічук 1 травня вже втік з Енергодару до Криму. Відомо, що росіяни дозволяють покинути територію ЗАЕС лише керівництву, а от середній ланці неохоче погоджують "відпустки".

"Та найсмішніше – колаборанти ще й намагаються знайти собі "заміну", підбурюючи атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов'язки. Тобто запроданці, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя, ще й патріотам", – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" закликали українців не співпрацювати з окупантами та не підписувати жодних контрактів з "Росатомом".