ПЦУ та УГКЦ розглянуть реформу церковного календаря

Голови Української греко-католицької церкви Святослав і Православної церкви України Епіфаній створять спільну робочу групу щодо реформи церковного календаря

Голови Української греко-католицької церкви Святослав і Православної церкви України Епіфаній створять спільну робочу групу щодо реформи церковного календаря. Напередодні Різдва вони провели зустріч на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, повідомляє сайт УГКЦ.

Підсумовуючи прожитий рік, сторони обговорили сучасну ситуацію у міжконфесійних й державно-церковних взаємовідносинах в Україні, триваючу російську агресію проти нашої держави, перспективи розвитку України в післявоєнний час та низку інших актуальних питань.

Зокрема, питання щодо реформи церковного календаря, яке щоразу гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами.

"Особливу увагу предстоятелі церков звернули на узгодження позицій щодо питання реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами", — йдеться у повідомленні.

Після обговорення запропонували створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання.

"Вона мала б випрацювати конкретні пропозиції для предстоятелів та синодів обох церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя першого Вселенського собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя", — зазначається на сайті УГКЦ.