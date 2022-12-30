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ПОЛІТИКА

«Пункти незламності» тепер можна знайти й у Viber

30 грудня 2022, 08:19
«Пункти незламності» тепер можна знайти й у Viber
вайбер бот
У мобільному застосунку Viber запрацював чат-бот із пошуку «пунктів незламності»

У мобільному застосунку Viber запрацював чат-бот із пошуку «пунктів незламності», повідомив  заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Розвиваємо пункти незламності, не лише розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них. Запрацював ще один чат-бот у Viber. Достатньо в пошуку цього месенджера набрати «пункти незламності» - і знайдете новостворений чат-бот", - зазначив він.

Також інформацію про найближчі «пункти незламності» можна знайти на сайті nezlamnist.gov.ua, а також в чат-боті в Телеграмі - @nezlaminstbot.

Наразі в Україні вже організовано роботу понад 5,5 тисячі «пунктів незламності».

 


війнаУкраїнаViberпункти незламності

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