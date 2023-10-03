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ПОЛІТИКА

путін балотуватиметься на президентських виборах 2024 року – ЗМІ

03 жовтня 2023, 10:46
путін балотуватиметься на президентських виборах 2024 року – ЗМІ
Фото: ria.ru
путін незабаром може оголосити про участь у президентських виборах, які відбудуться в росії в наступному році.

Президент рф владімір путін може оголосити про висунення на новий президентський термін на відкритті виставки-форуму "Росія" на початку листопада.

Про це пишуть рос-ЗМІ, передає RMF 24.

Виставка пройде на майданчику ВДНГ з 4 листопада 2023-го по 12 квітня 2024 року і "перекриє" за термінами президентську кампанію. Виставка повинна продемонструвати "найважливіші досягнення рф в різних галузях економіки". В цьому відношенні вона відродить радянську традицію і стане першим подібним заходом на ВДНГ після розпаду СРСР. 

Джерело також повідомляє, що важливою частиною "ідеологічної рамки" стане уявлення про росію як про окрему цивілізацію.

"Ми велика країна зі своєю ідентичністю, цивілізація, ми боремося за свої цінності, сім'я найважливіше. Вороги намагаються нас здолати, але ми настільки консолідовані, що у них цього не вийде", - цитує його видання. 

Інший співрозмовник заявив, що виборцям можуть транслювати думку, що росія - це "сім'я сімей", яка нібито демонструє "справжні цінності людинолюбства". 

Також в ході кампанії з переобрання путін буде зачіпатися тема війни в Україні, але вона не стане домінантною і буде згадуватися "рівно стільки, скільки потрібно", відзначили джерела.

Reuters зазначає, що путін, який прийняв владу від Бориса Єльцина наприкінці 1999 року, вже є президентом з найдовшим терміном перебування на посаді з часів Йосипа Сталіна. Він навіть переміг Леоніда Брежнєва, який був при владі 18 років.


ПутінВибори рф

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