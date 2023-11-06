путін балотуватиметься на виборах президента наступного року – Reuters
Вибори заплановані на березень 2024 року.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на на шість джерел.
Джерела повідомляють, що новини про рішення путіна вже просочилися, і його радники зараз готуються до кампанії і виборів путіна.
"Рішення прийнято – він (Путін) буде балотуватися", - сказав анонімний співрозмовник.
Іноземне дипломатичне джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що путін прийняв рішення нещодавно, і що незабаром про це буде оголошено.
Путіну 7 жовтня виповнився 71 рік.
Голова Кремля, якому Борис Єльцин передав президентство в останній день 1999 року, вже є президентом країни довше, ніж будь-який інший російський правитель, починаючи з Йосипа Сталіна. путін перевершивши навіть 18-річний термін перебування на посаді Леоніда Брежнєва.
Якщо його переоберуть, то путін залишиться при владі до 2030 року.