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путін балотуватиметься на виборах президента наступного року – Reuters

06 листопада 2023, 12:45
путін балотуватиметься на виборах президента наступного року – Reuters
Фото: ria.ru
владімір путін ухвалив рішення про свою участь у президентських виборах.

Вибори заплановані на березень 2024 року.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на на шість джерел.

Джерела повідомляють, що новини про рішення путіна вже просочилися, і його радники зараз готуються до кампанії і виборів путіна.

"Рішення прийнято – він (Путін) буде балотуватися", - сказав анонімний співрозмовник.

Іноземне дипломатичне джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що путін прийняв рішення нещодавно, і що незабаром про це буде оголошено.

Путіну 7 жовтня виповнився 71 рік.

Голова Кремля, якому Борис Єльцин передав президентство в останній день 1999 року, вже є президентом країни довше, ніж будь-який інший російський правитель, починаючи з Йосипа Сталіна. путін перевершивши навіть 18-річний термін перебування на посаді Леоніда Брежнєва.

Якщо його переоберуть, то путін залишиться при владі до 2030 року.

 
вибориПутін

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