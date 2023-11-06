владімір путін ухвалив рішення про свою участь у президентських виборах.

Вибори заплановані на березень 2024 року.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на на шість джерел.

Джерела повідомляють, що новини про рішення путіна вже просочилися, і його радники зараз готуються до кампанії і виборів путіна.

"Рішення прийнято – він (Путін) буде балотуватися", - сказав анонімний співрозмовник.

Іноземне дипломатичне джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що путін прийняв рішення нещодавно, і що незабаром про це буде оголошено.

Путіну 7 жовтня виповнився 71 рік.

Голова Кремля, якому Борис Єльцин передав президентство в останній день 1999 року, вже є президентом країни довше, ніж будь-який інший російський правитель, починаючи з Йосипа Сталіна. путін перевершивши навіть 18-річний термін перебування на посаді Леоніда Брежнєва.

Якщо його переоберуть, то путін залишиться при владі до 2030 року.