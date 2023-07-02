путін більше не здатен віддати наказ про підрив Запорізької АЕС – Піонтковський

російські еліти вже думають про перерозподіл влади, зазначив Андрій Піонтковський.

президент росії владімір путін більше не здатен віддавати накази про застосування ядерної зброї внаслідок втрати значної частини влади.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський.

"Використання ядерної зброї вимагає велетенської концентрації влади в руках першої особи, він не може тепер наказати нікому, не лише щодо ядерної зброї, але й з інших сценаріїв екологічної катастрофи, вибух атомної електростанції Запоріжжя, титанового заводу, чи там обговорювалась можливість підриву власної Курської АЕС, щоб змінити повістку дня. Усі ці варіанти вже виключені – це найважливіший результат втрати значної частини влади", - наголосив опозиціонер.