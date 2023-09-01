путін боїться довгої війни: у ГУР зробили заяву

Розвідники наголошують, що червоні лінії" вже пройдено.

російський президент-диктатор владімір путін та його оточення, насправді, бояться довгої війни проти України. Для очільника кремля "точку неповернення" і так звані "червоні лінії" вже пройдено.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представника Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Мені здається, що для путіна точка неповернення і "червоні лінії" вже давно пройшли. Це розуміють багато представників його режиму, так званих бізнес-еліт. Стратегічний глухий кут, стратегічний програш - жодної з цілей цієї війни агресивної, цього геноциду, не досягнуто. Безумовно, у кремлі це прекрасно розуміють", - висловився Юсов.

За його словами, попри заявив кремлівської пропаганди на внутрішню аудиторію про те, що рф може і готова воювати роками, такого посилу немає.

Юсов каже, у москви навпаки є спроба підтримати ілюзію нормальності - наскільки це можливо взагалі.

"Тобто говорять постійно, що все відбувається за планом, що є зарплати, пенсії, а війна - десь там, далеко. Ось це два різних ключових повідомлення, меседжі на внутрішню аудиторію і на зовнішню. Це означає, що насправді путін і його режим бояться довгої війни. Інакше риторика всередині російської федерації була б абсолютно іншою", - наголосив Юсов.