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путін боїться довгої війни: у ГУР зробили заяву

01 вересня 2023, 14:23
путін боїться довгої війни: у ГУР зробили заяву
Фото: з вільного доступу
Розвідники наголошують, що червоні лінії" вже пройдено.

російський президент-диктатор владімір путін та його оточення, насправді, бояться довгої війни проти України. Для очільника кремля  "точку неповернення" і так звані "червоні лінії" вже пройдено. 

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представника Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Мені здається, що для путіна точка неповернення і "червоні лінії" вже давно пройшли. Це розуміють багато представників його режиму, так званих бізнес-еліт. Стратегічний глухий кут, стратегічний програш - жодної з цілей цієї війни агресивної, цього геноциду, не досягнуто. Безумовно, у кремлі це прекрасно розуміють", - висловився Юсов.

За його словами, попри заявив кремлівської пропаганди на внутрішню аудиторію про те, що рф може і готова воювати роками,  такого посилу немає.

Юсов каже, у москви  навпаки є спроба підтримати ілюзію нормальності - наскільки це можливо взагалі.

"Тобто говорять постійно, що все відбувається за планом, що є зарплати, пенсії, а війна - десь там, далеко. Ось це два різних ключових повідомлення, меседжі на внутрішню аудиторію і на зовнішню. Це означає, що насправді путін і його режим бояться довгої війни. Інакше риторика всередині російської федерації була б абсолютно іншою", - наголосив Юсов.

війна в Україніросія окупантиПутінГУРрозвіддані

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