путін боїться Кадирова. Ічкерія буде вільною після смерті президента росії, - Данілов

Ми не починали цієї війни, цю війну почав путін . І своїми діями він знищить російську федерацію, вона припинить існування в тих межах, в яких вона на сьогоднішній день є завдяки діям путіна і його оточення

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов переконаний, що після того, як не стане президента країни-агресора владіміра путіна, Ічкерія буде вільною.

Про це він розповів у інтерв'ю УП.

"Як тільки не стане путіна, Ічкерія стане вільною країною. Чи то з Кадировим, чи то без Кадирова, повірте, це відбудеться обов’язково і дуже-дуже швидко. Тому що це - окрема країна, яка не має відношення до російської федерації від слова зовсім", - зазначив він.

За словами Данілова, якби путін "не дозволяв би Кадирову та всім його спільникам безкарно робити все, що їм заманеться в будь-якому місті російської федерації, тоді б Ічкерія давно повстала і була уже вільною".

"Насправді Путін боїться Кадирова. Тому що це людина, яка може створити йому дуже величезний клопіт", - підкреслив секретар РНБО.

"Зараз путін, наче загнаний щур. Він спочатку загнав сам себе, а потім його стали заганяти дії нашого президента, дії збройних сил, і всього нашого народу",- додав Данілов.

"Ми не починали цієї війни, цю війну почав путін . І своїми діями він знищить російську федерацію, вона припинить існування в тих межах, в яких вона на сьогоднішній день є завдяки діям путіна і його оточення", - наголосив Данілов.