Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін боїться прямих перемовин зі мною – Зеленський

13 травня 2025, 18:08
путін боїться прямих перемовин зі мною – Зеленський
Володимир Зеленський
Президент України нагадав, що Україна повністю підтримала пропозицію США щодо повного припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російський диктатор і ініціатор війни проти України путін боїться прямих перемовин з ним.
 
Про це український президент сказав під час брифінгу, який транслювали на YouTube-сторінці «Суспільного».
 
Президент України нагадав, що 11 березня Україна повністю підтримала пропозицію США на зустрічі у Саудівській Аравії щодо повного безумовного припинення вогню, бо Україна прагне припинення війни.
 
Водночас, як відзначив президент, вже 63 дні ця пропозиція зберігає чинність на переговорному майданчику.
 
"Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-ких перемовин. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною", - наголосив Зеленський.
 
Також президент вважає, що за 30 днів припинення вогню між росією й Україною жодна із країн не зможе повністю відновити свої сили.
 
"Я вважаю, що цього терміну нікому не буде достатньо, щоб відновити сили на повну. Тобто 30-денне припинення вогню – це більше про деескалацію, про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться", – зазначив Зеленський.
 
Водночас на запитання журналіста, чи може Росія використати 30-денне перемир'я, щоб підготуватися до літньої наступальної кампанії в Україні, Зеленський відповів, що "ніхто не не знає наперед, що станеться".
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2025, 14:24
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Політика
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2025, 22:02
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється