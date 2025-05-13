путін боїться прямих перемовин зі мною – Зеленський

Президент України нагадав, що Україна повністю підтримала пропозицію США щодо повного припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російський диктатор і ініціатор війни проти України путін боїться прямих перемовин з ним.

Про це український президент сказав під час брифінгу, який транслювали на YouTube-сторінці «Суспільного».

Президент України нагадав, що 11 березня Україна повністю підтримала пропозицію США на зустрічі у Саудівській Аравії щодо повного безумовного припинення вогню, бо Україна прагне припинення війни.

Водночас, як відзначив президент, вже 63 дні ця пропозиція зберігає чинність на переговорному майданчику.

"Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-ких перемовин. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною", - наголосив Зеленський.

Також президент вважає, що за 30 днів припинення вогню між росією й Україною жодна із країн не зможе повністю відновити свої сили.

"Я вважаю, що цього терміну нікому не буде достатньо, щоб відновити сили на повну. Тобто 30-денне припинення вогню – це більше про деескалацію, про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться", – зазначив Зеленський.

Водночас на запитання журналіста, чи може Росія використати 30-денне перемир'я, щоб підготуватися до літньої наступальної кампанії в Україні, Зеленський відповів, що "ніхто не не знає наперед, що станеться".