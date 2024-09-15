путін боїться Заходу, його пусті погрози це не можуть приховати – The Telegraph

путін побоюється, що використання Storm Shadow може дати Києву імпульс для перемоги.

Однією з найбільш передбачуваних особливостей війни рф проти України стали апокаліптичні погрози з боку правителя росії путіна щоразу, коли західні лідери намагалися посилити вогневу міць української армії.

Про це пише редактор відділу оборони та закордонних справ The Telegraph Кон Кафлін.

За його словами, "жалюгідна риторика путіна" покликана залякати західних лідерів, щоб вони відмовилися від своєї проукраїнської позиції. Автор нагадує, що "тактика хулігана-автократа" почалася через кілька днів після того, як росія розпочала свою так звану "спеціальну військову операцію" для завоювання України. Тоді, щоб стримати втручання Заходу, путін попередив, що Захід зіткнеться з "жахливими наслідками", якщо підтримає боротьбу України за свободу.

"Відтоді він багато разів згадував величезний ядерний арсенал росії, як правило, коли лідери НАТО розглядають шляхи покращення своєї військової підтримки, наприклад надання танків і бойових літаків F-16. Одна з його най більш відвертих погроз прозвучала в лютому після того, як президент Франції Еммануель Макрон в односторонньому порядку запропонував розгорнути сили НАТО на українському полі бою. путін у відповідь попередив, що таке розгортання "загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї та знищенням цивілізації", - пише Кафлін.