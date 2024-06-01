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путін через Telegram "закидує" Європу фейковими новинами – Bloomberg

01 червня 2024, 10:55
путін через Telegram
з вільних джерел
У Єврокомісії заявили, що Telegram став серйозною проблемою.

російський диктатор путін та інші ворожі субʼєкти зловживають відсутністю регулювання платформи Telegram, щоб поширювати через неї фейкові новини у східних країнах Європейського Союзу.

Про це заявила віце-президент Європейської комісії з цінностей і прозорості Вера Йоурова, інформує Bloomberg.

Йоурова зазначила, що Telegram став проблемою, оскільки російська платформа "особливо активна в східних країнах-членах, де є російськомовна меншина".

Йоурова заявила, що представники платформи стверджують, що мають лише 42 мільйони користувачів у ЄС, що нижче 45-мільйонного порогу, який дозволяє ретельно перевірити на предмет поширення шкідливих і незаконних матеріалів згідно з новим Законом блоку про цифрові послуги.

"Зараз ми перевіряємо, чи вірна ця цифра, і якщо ми виявимо, що це понад 42 мільйони, нам доведеться детально вивчити, як працює Telegram", — сказала Йоурова.

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