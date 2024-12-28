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путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України – Зеленський

28 грудня 2024, 17:19
путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України – Зеленський
За його словами, тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів
 путін доручив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо відкрити "другий енергетичний фронт проти України" за рахунок інтересів народу цієї країни.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
 
За його словами, тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.
 
"Потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й "шахедами" значної частини української теплової та гідрогенерації електрики", - зазначив Зеленський.
 
Він підкреслив, що завдяки героїчній роботі українських енергетиків і співпраці з партнерами вдалось уникнути блекауту в Україні:
 
"Тепер Фіцо втягує ще й Словаччину в намагання росії завдати болю українцям".
 
Зеленський наголосив, що підтримка російської агресії є "абсолютно аморальною", а "недалекоглядна" політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику.
 
"Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою", - резюмував президент України.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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