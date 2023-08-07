путін доручив робити більше ударних дронів-камікадзе

На думку путіна, ці безпілотники показали високу ефективність у війні в Україні.

Президент-диктатор росії владімір путін доручив "Ростеху" наростити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет" - малорозмірних боєприпасів, які атакують ціль шляхом самопідриву.

Про це він заявив на зустрічі з головою "Ростеху" Сергієм Чемезовим, пише російська служба BBC News.

"Мені виробники обіцяли, що вони збільшать кількість виробництва. Вони справляються з цією обіцянкою, але треба ще збільшити", — заявив путін.

На думку путіна, ці безпілотники показали високу ефективність у війні в Україні, яку ведуть його терористи.

"Удар потужний, будь-яка техніка, зокрема іноземного виробництва, не просто горить, а вибухає, і боєкомплекти", - впевнений він.