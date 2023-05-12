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путін доручив знизити відтік росіян за кордон

12 травня 2023, 18:17
путін доручив знизити відтік росіян за кордон
Фото: з вільного доступу
У документі йдеться про йдеться про необхідність створення умов для повернення, в тому числі з-за кордону, мешканців Донецької та Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Президент рф владімір путін підписав указ, яким вніс зміни до Концепції державної міграційної політики росії на 2019-2025 роки. У якому, зокрема, доручив росіянам бути "фінансово та соціально привабливими", щоб знизити відтік громадян рф з країни.

Указ було опубліковано 12 травня на порталі правової інформації.

У документі, зокрема, додається пункт, пов'язаний із "збільшенням міграційного відтоку населення російської федерації за кордон" у 2022 році.

"У 2022 році під впливом змінилися соціально-економічних умов збільшився міграційний відтік населення за кордон. У зв'язку з цим потрібно вжити додаткових заходів щодо створення привабливих фінансових, соціальних та інших механізмів збереження людського капіталу, зниження відтоку населення рф за кордон", - йдеться в зміненої концепції..

У розділі Концепції про адаптацію іноземних громадян додається низка пунктів. Зокрема, про "вжиття заходів, спрямованих на недопущення будь-яких форм дискримінації іноземних громадян за ознаками расової, соціальної, національної або релігійної приналежності, їхньої соціальної виключності, маргіналізації та просторової сегрегації".

У Концепції йдеться про необхідність "забезпечення рівного доступу іноземних громадян, які законно перебувають на території рф, до державних та муніципальних послуг".

указповерненнявійна в Україніміграційна кризаросія окупанти

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