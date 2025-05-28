"путін дратує Білий дім більше, ніж я" – Зеленський

Президент визнає, що говорить неприємні речі для керівництва у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що російський диктатор путін викликає більше роздратування у новій адміністрації Сполучених Штатів, аніж він сам.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, у розумних людей виникає більше занепокоєння від того, що "путін каже іноді дуже приємні речі, але вони брехливі". Натомість Зеленський вважає, що говорить "неприємні речі, але правду і те, що думаю".

Президент також переконаний, що у адміністрації Дональда Трампа панує розчарування, якою б не була публічна риторика. У Вашингтоні "зрозуміли, що путін точно не хоче нічого закінчувати саме так, як це хотіли у Білому домі".

Зеленський додав, що "у партнерстві можна почуватися дуже некомфортно, але залишатися партнерами". Натомість з путіним "вам здається, що ви в діалозі - але насправді наодинці".