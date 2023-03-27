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путін думає, що все ще може перемогти Україну — ISW

27 березня 2023, 08:23
путін думає, що все ще може перемогти Україну — ISW
Президент росії впевнений, що з часом може отримати перемогу над Україною.

Таку думку висловили експерти Інституту вивчення війни(ISW).

Про це йдеться в сьогоднішньому звті ISW.

"Ані Україна, ані Захід не переконали путіна в тому, що він повинен розглянути можливість будь-якого компромісу. Натомість президент рф залишається зосередженим на досягненні своїх початкових військових цілей шляхом затяжного конфлікту, в якому він переможе, нав'язавши силою свою волю Україні або зламавши волю України після того, як Захід припинить підтримувати Київ", написали аналітики інституту. 

І додали, що  що, незважаючи на те, що путіну не вдалося взимку заморозити Україну і Європу, а російський зимово-весняний наступ наближається до кульмінації, він продовжує давати зрозуміти словами і справами, що не готовий відмовитися від своїх максималістських цілей щодо України.

"Продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута і Авдіївки, а також уздовж лінії фронту в Луганській і західній частині Донецької областей є ще одним показником того, що путін залишається відданим ідеї перемоги у затяжній війні", – йдеться в звіті.

В інституті відзначають, що наразі путін не висуває жодних умов для переговорів, окрім повної перемоги росії у війні.

"путін не вживає військових заходів, які були б розумними, якби він серйозно ставився до пошуку компромісу шляхом переговорів. Нинішня лінія фронту створила б дуже сприятливі умови для відновлення російського вторгнення, якби путін запропонував прийняти її як межу припинення вогню. Але він явно не бажає цього робити", – підсумували аналітики.

РосіяПутінISW

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