путін готовий до мініоперації проти НАТО – польська розвідка

Водночас російський правитель розуміє, що його зупиняє реакція Заходу.

Глава кремля владімір путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО.

Про заявив керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик в інтерв’ю виданню Dziennik Gazeta Prawna.

За його словами, всі прогнози стосовно готовності росії до потенційного нападу на країну НАТО від аналітичних центрів, які не мають повної інформації, базуються лише на певних припущеннях.

Він допустив, що глава кремля вже має можливість організувати невелику операцію проти держави-члена Альянсу.

"путін, звичайно, вже готовий до якоїсь мініоперації проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти в знамениту Нарву. Або – висадитися на одному зі шведських островів", – сказав Строжик.

Водночас наміри правителя росії зупиняє позиція Заходу. Те, що Захід робить разом для підтримки України, показує путіну, що в разі нападу на НАТО реакція Заходу була б ще більшою.