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путін готує росіян до затяжної війни – ISW

17 березня 2023, 12:05
путін готує росіян до затяжної війни – ISW
Фото: з вільного доступу
Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували промову путіна на з'їзді російського союзу промисловців і підприємців.

Спроби президента рф володимира путіна заспокоїти росіян щодо стану економіки та впливу на неї війни проти України й західних санкцій, імовірно, є частиною зусиль кремля з підготовки громадян до затяжної війни, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму огляді за четвер, 16 березня, вони звертають увагу на промову путіна на з'їзді посійського союзу промисловців і підприємців. На заході путін запевнив слухачів, що економіка рф стабільно зростала протягом останніх восьми місяців, а торгівля зі швидкозростаючими ринками збільшилася двозначними темпами. Західні ж санкції, за його словами, дозволять зрости російському виробництву, яке заповнить звільнені іноземними компаніями ніші.

Аналітики ISW зауважують, що зображення путіним російської економіки як здорової та стійкої до тиску суперечить наявним проблемам з поставками в умовах санкцій, боротьбою російської оборонної промисловості за задоволення потреб військових і прогнозованим самим же Кремлем значним дефіцитом бюджету.

"путін, ймовірно, намагався заспокоїти російську громадськість, тоді як кремль дедалі частіше дає зрозуміти росіянам, що збирається вести затяжну війну в Україні та неявно прирікає російську економіку на невизначений період жорстких західних санкцій", - пишуть вони.

Крім того, в своєму огляді ISW згадали й візит правителя Сирії Башара Асада до москви 16 березня для переговорів з путіним. Експерти зауважують, що Асад підтримав довготривалу інформаційну операцію рф щодо розгортання в Сирії російської гіперзвукової зброї. Також сирійський правитель заявив, що визнає окуповані росією території України частиною рф, наголошується в огляді.

Путінокупантисанкціі проти росіївійна в Україніекономіка рф

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