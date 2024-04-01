путін готує військові зміни: Запобігання можливим загрозам з боку НАТО

російські ЗМІ назвали Олександра Лапіна найімовірнішим кандидатом на посаду глави командувача Ленінградського військового округу, що межує з Фінляндією, яка нещодавно вступила до Північноатлантичного Альянсу.

Президент росії владімір путін може призначити генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем Ленінградського військового округу, який проходить уздовж північно-східного кордону НАТО.

Про це пише видання Neewsweek.

"Про це повідомляє російське видання Ura.ru з посиланням на неназване джерело у "військових колах" росії. Петербурзьке видання "Фонтанка" повідомило, що його вважають найімовірнішим кандидатом на посаду командувача Ленінградським військовим округом, але зазначило, що офіційно він ще не призначений. Newsweek звернувся за коментарями до Міністерства оборони росії електронною поштою", — йдеться в повідомленні.

Лютневі військові укази, підписані путіним, передбачають відтворення Московського і Ленінградського військових округів. Цей крок викликав інтерес в аналітичних колах, де вважається, що він свідчить про можливу підготовку до великомасштабної війни з НАТО, зазначає видання.

Ленінградський військовий округ, розташований поруч із Фінляндією та країнами Балтії, є важливою частиною російських збройних сил, особливо в контексті оборонної стратегії росії на західному напрямку. Загальний кордон із Фінляндією становить майже 1300 км.

До свого можливого призначення на нову посаду, Лапін обіймав посаду командувача Центральним військовим округом. Він також був начальником штабу сухопутних військ країни.

Лапін привернув широку увагу ЗМІ через критику, висловлену на його адресу ключовими російськими фігурами, включно з лідером Чечні Рамзаном Кадировим і покійним власником ПВК "Вагнер" Євгеном Прігожиним, за невдачі на військовому полі, зокрема в Україні.

У листопаді 2022 року Кадиров зажадав змін у командному складі, називаючи Лапіна "некомпетентним" після відступу російських військ на Донбасі. Пізніше його відставка була оголошена прокремлівськими ЗМІ.

У лютому 2024 року путін підписав указ про відтворення Ленінградського і Московського військових округів, що, на думку американських аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), свідчить про підготовку до потенційної війни з НАТО в майбутньому, зазначає видання.