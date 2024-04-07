путін готується до тривалого протистояння з Заходом – ISW

Аналітики пояснили, яка мета регулярних російських погроз на адресу країн-членів НАТО.

кремль регулярно залякує Фінляндію наслідками через її вступ до НАТО. Так, росія намагається стримати розширення впливу Альянсу на інші країни та готує інформаційне підґрунтя для тривалого протистояння з країнами Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики нагадали, як міністерство закордонних справ рф погрожувало Фінляндії, що нібито після вступу до НАТО та "втратить свою незалежність в ухваленні зовнішньополітичних рішень". ISW підкреслює, що цей наратив кремль регулярно використовував для неправдивого твердження про те, що Альянс контролює Україну і використовує її, щоб погрожувати росії.

Також аналітики звернули увагу на інтерв'ю, яке російським ЗМІ дав посол рф у Фінляндії Павло Кузнєцов. Він заявив, що скандинавська країна рухається "деструктивним курсом" у відносинах із росією, і вступ країни до Альянсу нібито перетворює Балтійський регіон на "зону потенційної ескалації".

Кузнєцов також стверджує, що, мовляв, росія буде змушена відповісти на нарощування військової сили і зброї НАТО, або на нібито розміщення ядерної зброї у Фінляндії, та що відповідь росії буде "адекватною, але не обов'язково симетричною".

Крім того, російський посол в інтерв'ю казав, що вступивши до НАТО, Гельсінкі приєдналися до "партії війни до перемоги над росією", а також звинуватив фінську "русофобію" в тому, що вона призвела до повного розриву російсько-фінських відносин.

Дипломат також натякнув, що у Фінляндія нібито не має іншого вибору, окрім як покращити відносини з росією, оскільки "від географії не втечеш". При цьому Кузнєцов односторонньо звинуватив Гельсінкі в поганому стані російсько-фінських відносин, попри штучну міграційну кризу, яку росія створила на російсько-фінському кордоні восени 2023 року, і неодноразові російські погрози на адресу Фінляндії та ширшого альянсу НАТО.

"ISW продовжує вважати, що російські погрози на адресу країн-членів НАТО спрямовані для стримування Заходу. Натомість заяви російських чиновників і дипломатів про уявні загрози з боку НАТО спрямовані на створення інформаційних умов для виправдання і підтримки передбачуваної довгострокової геополітичної конфронтації з Заходом", – підсумували аналітики.