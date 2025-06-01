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путін готується до тривалої війни з НАТО – ISW

01 червня 2025, 12:19
путін готується до тривалої війни з НАТО – ISW
Фото: REUTERS
В ISW наголошують, що дії кремля показують небажання вести справжні переговори для завершення війни
путін підписав указ про реквізицію оборонних підприємств під час війни. ISW вбачає в цьому підготовку до затяжного конфлікту з НАТО.
 
Про це повідомляє Інститут вивчення війни(ISW).
 
Так, 30 травня російський диктатор путін підписав указ, що дозволяє уряду забирати контроль над оборонними підприємствами, якщо заводи не будуть виконувати державні замовлення під час воєнного стану.
 
Документ дає право Міністерству промисловості та торгівлі росії усувати акціонерів оборонних підприємств і призначати замість них управляючі компанії. Це можливо у випадку, якщо підприємство не виконує державне оборонне замовлення.
 
Нововведення охоплюють широкий спектр підприємств, зокрема:
 
  • авіаційні компанії цивільного та військового спрямування;
  • суднобудівні корпорації;
  • підприємства оборонної промисловості;
  • державних субпідрядників.
 
Таким чином, уряд фактично отримує право встановлювати повний контроль над ключовими галузями економіки у разі мобілізаційної необхідності.
 
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що цей указ є частиною стратегії кремля з довготривалої мілітаризації. Він, імовірно, створює правову основу для переведення економіки рф на "військові рейки" у випадку повноцінного воєнного стану.
 
На думку ISW, путін таким чином не лише готується до затяжної війни проти України, а й залишає за собою можливість масштабнішого конфлікту - зокрема, з НАТО.
 
В ISW наголошують, що дії кремля показують небажання вести справжні переговори для завершення війни.
 
Навпаки, росія посилює контроль всередині країни, готує населення до тривалого конфлікту і створює умови для мобілізації своєї економіки.
 
Цей крок доповнює низку інших дій кремля, спрямованих на зміцнення оборонного сектору: зростання держзамовлень, мобілізація резервів, репресії проти інакодумців і збільшення витрат на війну. Таким чином, росія дедалі глибше входить у режим довгострокового конфлікту - без ознак наміру зупинитися.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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