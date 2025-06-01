путін готується до тривалої війни з НАТО – ISW

В ISW наголошують, що дії кремля показують небажання вести справжні переговори для завершення війни

путін підписав указ про реквізицію оборонних підприємств під час війни. ISW вбачає в цьому підготовку до затяжного конфлікту з НАТО.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни(ISW).

Так, 30 травня російський диктатор путін підписав указ, що дозволяє уряду забирати контроль над оборонними підприємствами, якщо заводи не будуть виконувати державні замовлення під час воєнного стану.

Документ дає право Міністерству промисловості та торгівлі росії усувати акціонерів оборонних підприємств і призначати замість них управляючі компанії. Це можливо у випадку, якщо підприємство не виконує державне оборонне замовлення.