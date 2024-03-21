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путін готується до війни проти НАТО – ISW

21 березня 2024, 09:53
путін готується до війни проти НАТО – ISW
Фото: REUTERS
кремль продовжує збільшувати військові витрати.

росія вже могла почати підготовку до того, щоб у майбутньому атакувати країни НАТО. На це вказує низка причин.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, фінансові, економічні та військові показники противника свідчать про те, що кремль дійсно виношує ідею війни проти Заходу. Водночас статися це може "в більш стислі терміни, ніж припускали деякі аналітики".

Зокрема, 19 березня президент росії путін розповів, чим планує зайнятися наступні шість років свого п'ятого терміну на цій посаді. До переліку увійшли розвиток економіки та низка соціальних програм. 

У ISW стверджують, що він хоче створити всі умови для того, щоб фінансове становище рф стабілізувалося, і використати це в майбутньому, адже відсоток військових витрат із бюджету значно збільшився.

війна в Україніросія окупантиПутінНАТО

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