Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін хоче не мирних переговорів, а фактично капітуляції України – ISW

05 липня 2024, 11:11
путін хоче не мирних переговорів, а фактично капітуляції України – ISW
Фото: з вільного доступу
путін упевнений у своїй оцінці того, що росія може домогтися перемоги, вважають аналітики.
Глава росії владімір путін відмовився від участі росії в будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість йому потрібна фактична капітуляція України.
 
Про це ідеться в аналізі Міжнародного Інституту вивчення війни (ISW).
 
Як нагадує видання, путін прокоментував перспективи припинення вогню в Україні та можливість переговорів на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані, 4 липня.
 
"Замість того, щоб проявити типовий для нього удаваний інтерес до таких переговорів, він прямо відкинув будь-який процес перемовин про припинення вогню. путін також відкинув Верховну Раду як можливий контактний пункт для переговорів, хоча раніше заявляв, що цей орган є єдиною легітимною українською структурою, з якою росія може вести переговори. Тепер путін назвав усі українські керівні інститути нелегітимними або непридатними для перемовин і відкинув ідею участі в перемовинах третіх сторін, фактично відкинувши будь-який реалістичний процес для значущих перемовин щодо угоди про припинення вогню", - пише ISW.
 
Натомість, зазначають аналітики, путін наголосив на своїй вимозі "демілітаризації" України як основної умови для будь-якої угоди про припинення вогню, вимагаючи, щоб Україна погодилася на незворотню "демілітаризацію".
 
путін стверджував, що росія не може дозволити українським військовим скористатися припиненням вогню для відновлення своїх сил, водночас не згадуючи про те, що самі російські сили майже напевно скористаються потенційним припиненням вогню саме таким чином. Аналітики ISW упевнені, що росія скористається перепочинком після припинення вогню для відновлення і розширення своїх сил та подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, спрямованої на знищення України.
 
"Відмова путіна від будь-якої угоди про припинення вогню, що не передбачає капітуляції України, також свідчить про те, що він упевнений у своїй оцінці того, що росія може домогтися перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні, пересиливши підтримки України з боку Заходу і вигравши війну на виснаження проти українських сил", - йдеться в аналізі ISW.

 

війна в Україніросія окупантиВладімір Путін

Останні матеріали

Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Cуспільство
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 липня 2024, 11:53
Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Політика
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Переклад iPress – 04 липня 2024, 08:46
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Політика
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 03 липня 2024, 08:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється