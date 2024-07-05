путін хоче не мирних переговорів, а фактично капітуляції України – ISW

Глава росії владімір путін відмовився від участі росії в будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість йому потрібна фактична капітуляція України.

Як нагадує видання, путін прокоментував перспективи припинення вогню в Україні та можливість переговорів на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані, 4 липня.

"Замість того, щоб проявити типовий для нього удаваний інтерес до таких переговорів, він прямо відкинув будь-який процес перемовин про припинення вогню. путін також відкинув Верховну Раду як можливий контактний пункт для переговорів, хоча раніше заявляв, що цей орган є єдиною легітимною українською структурою, з якою росія може вести переговори. Тепер путін назвав усі українські керівні інститути нелегітимними або непридатними для перемовин і відкинув ідею участі в перемовинах третіх сторін, фактично відкинувши будь-який реалістичний процес для значущих перемовин щодо угоди про припинення вогню", - пише ISW.

Натомість, зазначають аналітики, путін наголосив на своїй вимозі "демілітаризації" України як основної умови для будь-якої угоди про припинення вогню, вимагаючи, щоб Україна погодилася на незворотню "демілітаризацію".

путін стверджував, що росія не може дозволити українським військовим скористатися припиненням вогню для відновлення своїх сил, водночас не згадуючи про те, що самі російські сили майже напевно скористаються потенційним припиненням вогню саме таким чином. Аналітики ISW упевнені, що росія скористається перепочинком після припинення вогню для відновлення і розширення своїх сил та подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, спрямованої на знищення України.

"Відмова путіна від будь-якої угоди про припинення вогню, що не передбачає капітуляції України, також свідчить про те, що він упевнений у своїй оцінці того, що росія може домогтися перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні, пересиливши підтримки України з боку Заходу і вигравши війну на виснаження проти українських сил", - йдеться в аналізі ISW.