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путін хоче панування в Європі – Подоляк

20 січня 2024, 12:37
путін хоче панування в Європі – Подоляк
Фото: Укрінформ
путін хоче завоювати не тільки Україну.

Україна не буде вести переговори з агресоркою росією. Президент-диктатор путін хоче завоювати не лише Україну, але й інші пострадянські території.

Про це в інтерв'ю  Bild заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Війна триватиме, за уявленнями путіна, доки він не завоює всю територію України, доки не досягне панування в Європі, доки не завоює інші пострадянські території. Людина не піде на велику війну, зруйнувавши свою репутацію та стосунки, якщо хоче задовольнятися малим. Це нонсенс", - сказав він.

Представник ОП також закликав до продовження постачань зброї. Зокрема, високотехнологічного озброєння. З його слів, наразі проблема полягає у нерівномірності, а тому постачання мають бути збалансованими.

Подоляк каже, що лінія фронту становить 1300 кілометрів, а бойові дії ведуться на 600-800 кілометрах. Також він додав, що росія за рік війни не зробила істотного прогресу.

Подоляквійна в Україніросія окупантиперемир'я

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