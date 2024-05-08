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путін хоче повернути в Європу імперії та автократії – фон дер Ляєн

08 травня 2024, 12:18
путін хоче повернути в Європу імперії та автократії – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
російський диктатор путін хоче повернути в Європу імперії та автократії, порушивши заснований на правилах європейський порядок.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, цитує видання Euractiv.

Під час виступу з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, фон дер Ляєн сказала, що виступає за Євросоюз, який готовий зробити все можливе, щоб захистити Європу, і особливо Україну.

"Війна путіна – це перекроювання карти Європи, але це також війна проти нашого Союзу та всієї глобальної системи, заснованої на правилах", – заявила вона.

Вона додала, що путін хоче повернути імперію та автократичне правління до Європи. Вона додала, що не варто мати ілюзій щодо намірів російського лідера.

Разом з Туском фон дер Ляєн закликала ЄС витрачати більше коштів на власну оборону та інвестувати в європейську оборонну промисловість на тлі загроз безпеці, які створює війна Росії в Україні.

"Захист Європи є завданням для всієї Європи", - вважає глава Єврокомісії. 

Фон дер Ляєн додала, що не може бути справжньої безпеки без сильної економіки.

За її словами, в разі переобрання президенткою Єврокомісії вона запропонує серію оборонних проєктів, які становлять спільний європейський інтерес. 

"Щоб гарантувати, що великі проєкти можуть бути розпочаті та розроблені, побудовані та розгорнуті на європейській території", - підсумувала керівниця Єврокомісії.

 
ПутінУрсула фон дер Ляєнвійна в Україні

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