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путін хоче превентивних поступок від США щодо війни в Україні – ISW

10 червня 2025, 10:57
путін хоче превентивних поступок від США щодо війни в Україні – ISW
Фото: REUTERS
Аналітики зазначили, що рф висуває умови для відновлення діалогу зі США, пов'язуючи переговори про озброєння з поступками у війні.
Москва відмовляється від переговорів про контроль над озброєннями, щоб домогтися стратегічних поступок щодо України.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Зазначається, що кремль прагне добитися від США превентивних поступок у контексті війни в Україні, перш ніж погодитися на відновлення переговорів про стратегічну стабільність. 
 
Аналітики ISW звертають увагу на заяви офіційних осіб рф, зокрема прессекретаря диктатора путіна Дмитра Пєскова, який прокоментував рішення москви щодо мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності. За його словами, росія зберігає "свободу дій", а раніше заступник голови МЗС рф Сергій Рябков наголосив, що односторонній мораторій росії наближається до "логічного завершення".
 
Рябков також заявив, що США повинні "поважати фундаментальні інтереси росії" для відновлення конструктивного діалогу. Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров додав, що москва готова до переговорів лише "на рівних умовах".
 
У ISW зазначають, що такі заяви свідчать про намір кремля використовувати тему контролю над озброєннями як інструмент тиску на США з метою отримання вигідних поступок щодо українського питання.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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