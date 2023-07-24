"путін хоче продавати крадене українське зерно" – ГУР

Ворог навмисне руйнує українську портову інфраструктуру.

В ГУР вважають, що ракетні обстріли українських портів є терором, який відбувається під вигаданим приводом військових цілей, яких немає.

Про це у Military Media Center розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Військовий каже, що майже щодня ворог гатить по морських портах Одеси та області, аби зруйнувати українську портову інфраструктуру, запаси продовольства і завадити відновленню роботи зернового коридору в майбутньому.

"Таким чином, путін публічно заявляє, що ставиться задача напряму працювати державі-агресору з країнами Африки, Азії стосовно постачань зерна, у тому числі краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій", - пояснює Юсов.

москва також масованими обстрілами хоче залякати мирне населення України, проте ворог не досягає успіху, зізнається розвідник.

"Дуже важливо, щоби світ давав правильну оцінку цьому та Україна над цим працює, як і працює над тим, щоби протидіяти подібним атакам", - додав Юсов.