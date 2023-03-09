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путін хоче вести війну проти України роками – розвідка США

09 березня 2023, 18:59
путін хоче вести війну проти України роками – розвідка США
В американській розвідці вважають, що російський диктатор владімір путін готується до довготривалої війни проти України.

Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс під час щорічного звіту в Конгресі заявила, що війна в Україні стала виснажливою і жодна зі сторін не має остаточної переваги.

Передає CNN.

Хейнс вважає, що тепер путін, швидше за все, хоче продовжувати її роками.

"Ми прогнозуємо, що цього року російські військові не відновляться настільки, щоб здобути значні територіальні здобутки, але Путін, скоріш за все, розраховує, що час працює на його користь і що продовження війни, в тому числі з можливими паузами в бойових діях, може бути його найкращим шляхом до остаточного забезпечення стратегічних інтересів Росії в Україні, навіть якщо на це підуть роки", - сказала очільниця національної розвідки.

Вона додала, що росія, найімовірніше, не зможе підтримувати навіть той скромний рівень наступальних операцій в Україні, який є, без додаткової обов'язкової мобілізації та сторонніх джерел постачання боєприпасів.

Хейнс попередила, що потенційному весняному наступу України може завадити скорочення людських резервів і техніки через необхідність захищатися від нинішніх російських атак.

війнаПутінрозвідка сша

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