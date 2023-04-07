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путін хоче взяти під контроль економіку білорусі – ISW

07 квітня 2023, 10:28
путін хоче взяти під контроль економіку білорусі – ISW
Фото: bbc.com
путін хоче максимально інтегрувати білоруську промислову базу до свого оборонного комплексу.

російський диктатор має намір посилити економічний контроль над білоруссю.

Про це йдеться у звіті ISW.

Під час нещодавньої зустрічі з самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком глава кремля наголосив на важливості створення спільної системи непрямих податків, а також посилення заходів щодо формування загальних стандартів для російських та білоруських промислових підприємств, а також уніфікацію білоруського та російського торговельного законодавства.

російські та білоруські офіційні особи зосереджені на заходах щодо імпортозаміщення. Також країни продовжують процес створення спільного ринку нафти та газу та працюють над підготовкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.

 

економікаБілорусьПутіноборонні витративійна в Україні

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