путін хоче якнайшвидшого закінчення війни – Ердоган

Глава Туреччини не уточнив, у якому саме контексті очільник кремля прагне "якнайшвидшого закінчення війни".

Глава правлячого режиму росії владімір путін нібито "виступає за якомога скоріше припинення війни", проте війна рф проти України "триватиме ще довго".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв'ю американській PBS.

Він наголосив, що "тільки лідери обох сторін зможуть сказати", коли закінчиться війна росії проти України. Однак на його думку, війна триватиме ще "довгий час".

"Нам би дуже хотілося надіятися, що війна закінчиться якомога швидше. І путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни", - запевняє турецький лідер.

Ердоган також заявив, що росії "можна довіряти так само, як і Заходу", згадавши водночас, що Захід нібито обдурив багаторічні надії Туреччини на її вступ у Євросоюз.

"У мене немає причин не довіряти росії. Вона надійна настільки ж, наскільки і Захід. Останні пів століття ми чекали на порозі ЄС. І тепер я довіряю росії настільки ж, наскільки я довіряю Заходу", - стверджує він.

Крім того, президент Туреччини також не погодився із зауваженням журналістки, що путіну не можна довіряти через вихід рф із зернової угоди та вторгнення в Україну.

"Половина постачання природного газу до Туреччини приходить з росії, а це означає, що у нас є солідарність", - переконує глава турецької держави.

Він наголосив, що так само, як у нього "добрі відносини зі США", у нього "будуть добрі відносини і з росією.