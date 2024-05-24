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путін хоче заморозити війну та продати перемогу росіянам – Reuters

24 травня 2024, 14:55
путін хоче заморозити війну та продати перемогу росіянам – Reuters
Фото: REUTERS
Якщо Україна та Захід на це не підуть, то він воюватиме далі, кажуть російські джерела агентства.

путін готовий піти на переговори про припинення вогню та заморозити війну на існуючій лінії фронту. Він вважає, що вже може продати своєму народу перемогу.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири російські джерела. 

"путін може воювати стільки, скільки потрібно, але він також готовий до припинення вогню - до заморожування війни", - сказав один зі співрозмовників.

Правитель кремля сказав невеликій групі радників, що розчарований "спробами Заходу перешкодити переговорам" та рішенням президента України Володимира Зеленського виключити таку можливість, розповіли три джерела.

За їхніми словами, путін хоче використати нинішній "імпульс" росії для того , щоб залишити війну позаду. Він нібито вважає, що наявних "досягнень" у війні достатньо для того, щоб продати росіянам перемогу. Також він розуміє, що подальші завоювання вимагатимуть загальнонаціональної мобілізації, шо загрожує падінням рейтингів.

Крім того, чим довше йде війна, тим більше невдоволених російських ветеранів-окупантів повертається в росію, створюючи напруженість у суспільстві.

Водночас співрозмовники кажуть, що наполягання путіна на закріпленні в угоді будь-яких досягнень на полі бою не підлягає обговоренню.

"путін скаже, що ми перемогли, що НАТО напало на нас, а ми зберегли свій суверенітет, що у нас є сухопутний коридор до Криму, і це правда", - сказав один зі співрозмовників.

За відсутності припинення вогню путін хоче захопити якомога більше українських територій, щоб посилити тиск на Київ. Він розраховує, що перевага в кількості населення дасть йому змогу утримувати чисельність армії навіть без мобілізації.

"росія просуватиметься далі", - сказало джерело.

Співрозмовник впевнений, що путін буде повільно завойовувати території, поки президент Зеленський не запропонує зупинитися. Також очільник кремля впевнений, що Захід не надасть українській арміїї достатньо зброї і це підірве моральний дух людей. За даними п'яти джерел, путін також сказав радникам, що не має жодних планів на території країн-членів НАТО.

Владімір Путінвійна в Україніперемир'яросія-агресор

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