путін хоче зберегти ПВК "Вагнер", але без Прігожина – ISW

путін прагне усунути Євгена Прігожина від керівництва та сил "Вагнера".

Президент рф владімір путін хоче зберегти ПВК "Вагнер" як бойове угруповання навіть після збройного повстання найманців минулого місяця. Однак, він прагне відокремити засновника компанії Євгена Прігожина від її керівництва та сил.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на заяву путіна в інтерв'ю російському агентству новин "КоммерсантЪ" від 13 липня. Він підтвердив, що 29 червня зустрівся з Прігожиним і 35 командирами "вагнерівців".

путін стверджував, що він запропонував бойовикам можливість служити під керівництвом командира з позивним "Сєдой", який командував "вагнерівцями" впродовж останніх 16 місяців.

На думку експертів, це ще раз підтвердило їхню попередню оцінку про те, що кремль прагне зберегти групу "Вагнера" як "згуртовану бойову силу, відділивши її від Прігожина".

А терорист Ігор Гіркін зазначив, що переказ путіним зустрічі 29 червня зображує керівника кремля таким, що поступився вимогам Прігожина, але остаточний результат зустрічі поки незрозумілий.

Відповідаючи на пряме запитання пропагандистів про майбутнє угруповання "Вагнера" як бойової одиниці, путін продовжував підтримувати абсурдне представлення про те, що в рф нібито немає приватних військових компаній.

У той же час прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив 14 липня, що "вагнерівці" не беруть участі у військових операціях в Україні в якихось суттєвих допоміжних чи бойових ролях.

Перед тим аналітики також зустрічали російські джерела, які підтверджували те, що сили "Вагнера" вже не воюють в Україні.