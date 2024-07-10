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путін хотів взяти Харків, поки затримувався пакет допомоги від США – Зеленський

10 липня 2024, 12:31
путін хотів взяти Харків, поки затримувався пакет допомоги від США – Зеленський
Володимир Зеленський
Конгрес США близько 6 місяців не міг ухвалити допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів.
Очільник кремля путін хотів швидко окупувати Харків, поки була затримка допомоги від США. 
 
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.
 
"Він хотів використати цю паузу у понад пів року у Конгресі з цим рішенням, тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз”, сказав Зеленський. 
 
Глава держави зазначив, що росія загарбала деякі селища вздовж кордону на Харківщині, але українським захисникам вдалося забрати людей, і таким чином зберегти їх. 
 
Зазначимо, що також під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні Володимир Зеленський закликав США зняти обмеження щодо ударів її зброєю по території рф. Зокрема, президент озвучив, чого вдасться досягнути Україні після скасування заборони на дальні удари.
Владімір Путінвійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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