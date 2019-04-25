Путін і Кім Чен Ин дві години говорили тет-а-тет
"У нас тільки що відбулася досить ґрунтовна бесіда віч-на-віч. Ми змогли поговорити і про історію наших відносин, поговорили про сьогоднішній день, про перспективи розвитку двосторонніх зв'язків. Поговорили, зрозуміло, і про ситуацію на Корейському півострові", - заявив Путін, повідомляє "Інтерфакс".
Кім Чен Ин також заявив, що розмова з Путіним вийшла дуже змістовною.
"Я приїхав в Росію, щоб обмінятися думками про ситуацію на Корейському півострові – це одна з найактуальніших проблем нинішнього міжнародного порядку денного, – обговорити методи мирного врегулювання цього питання, обмінятися думками щодо розвитку наших двосторонніх відносин відповідно до вимог нового століття" , - сказав Кім Чен Ин.
Відзначається, що бесіда "тет-а-тет" тривала майже дві години, хоча спочатку передбачалося, що вона триватиме трохи менше години.
Далі зустріч керівників двох країн продовжилася в розширеному складі за участю делегацій.
Для Путіна і Кім Чен Ина влаштували концерт пісні і танцю, під час якого було показано близько півтора десятки номерів і кілька корейських творів, повідомляє "ТАСС".
Нагадаємо,Володимир Путін вперше зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Владивостоці.
Зазначимо, що це перший в історії візит Кім Чен Ина в Росію.
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