Путін і Кім Чен Ин дві години говорили тет-а-тет

Спочатку передбачалося, що зустріч триватиме трохи менше години

Президент Росії Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин провели двогодинну зустріч тет-а-тет, під час якої обговорили відносини двох країн і кроки для поліпшення ситуації на Корейському півострові.

"У нас тільки що відбулася досить ґрунтовна бесіда віч-на-віч. Ми змогли поговорити і про історію наших відносин, поговорили про сьогоднішній день, про перспективи розвитку двосторонніх зв'язків. Поговорили, зрозуміло, і про ситуацію на Корейському півострові", - заявив Путін, повідомляє "Інтерфакс".

Кім Чен Ин також заявив, що розмова з Путіним вийшла дуже змістовною.

"Я приїхав в Росію, щоб обмінятися думками про ситуацію на Корейському півострові – це одна з найактуальніших проблем нинішнього міжнародного порядку денного, – обговорити методи мирного врегулювання цього питання, обмінятися думками щодо розвитку наших двосторонніх відносин відповідно до вимог нового століття" , - сказав Кім Чен Ин.

Відзначається, що бесіда "тет-а-тет" тривала майже дві години, хоча спочатку передбачалося, що вона триватиме трохи менше години.

Далі зустріч керівників двох країн продовжилася в розширеному складі за участю делегацій.

Для Путіна і Кім Чен Ина влаштували концерт пісні і танцю, під час якого було показано близько півтора десятки номерів і кілька корейських творів, повідомляє "ТАСС".

Нагадаємо,Володимир Путін вперше зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Владивостоці.

Зазначимо, що це перший в історії візит Кім Чен Ина в Росію.