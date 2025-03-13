путін і лукашенко пригрозили НАТО "військовими контрзаходами" і ядерною війною

Вони звинуватили НАТО в "дестабілізуючих діях", які "провокують серйозні стратегічні ризики".

Після запропонованого Україною і США 30-денного перемир'я росія і білорусь опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі двох диктаторів. У документі вони поскаржилися на нібито конфронтаційну політику НАТО і ЄС і про всяк випадок укотре пригрозили світу ядерною війною.

Про це йдеться на сайті кремля.

Зокрема, путін і лукашенко звинуватили НАТО в "дестабілізуючих діях", які "провокують серйозні стратегічні ризики". Наприклад, два диктатори вважають, що НАТО здійснює "ворожі кроки в контексті української кризи, що загрожують прямим збройним конфліктом ядерних держав".

Також москва і мінськ вважають "агресивно-конфронтаційною" політику Європейського союзу щодо росії та білорусі, а саме - введені проти цих країн санкції.