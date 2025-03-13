путін і лукашенко пригрозили НАТО "військовими контрзаходами" і ядерною війною
13 березня 2025, 20:31
Володимир Путін, Олександр Лукашенко. Фото: Reuters
Вони звинуватили НАТО в "дестабілізуючих діях", які "провокують серйозні стратегічні ризики".
Після запропонованого Україною і США 30-денного перемир'я росія і білорусь опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі двох диктаторів. У документі вони поскаржилися на нібито конфронтаційну політику НАТО і ЄС і про всяк випадок укотре пригрозили світу ядерною війною.
Про це йдеться на сайті кремля.
Зокрема, путін і лукашенко звинуватили НАТО в "дестабілізуючих діях", які "провокують серйозні стратегічні ризики". Наприклад, два диктатори вважають, що НАТО здійснює "ворожі кроки в контексті української кризи, що загрожують прямим збройним конфліктом ядерних держав".
Також москва і мінськ вважають "агресивно-конфронтаційною" політику Європейського союзу щодо росії та білорусі, а саме - введені проти цих країн санкції.
путін і лукашенко пообіцяли "за необхідності" вживати "контрзаходів політико-дипломатичного, військового і військово-технічного характеру" на ці дії НАТО.
Пізніше спілкуючись із пресою, лукашенко заявив, що він і путін обговорили війну в Україні та "попрацюють над цим сьогодні і завтра".
Він також зазначив, що потрібно "довіряти фактам".
"Це найголовніше. А всі ці заяви і всі ці обіцянки - це порожні слова", - заявив лукашенко.