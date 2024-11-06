путін і Мєдвєдєв таємно привітали Трампа "через знайомих" – ЗМІ

Раніше в кремлі публічно заявили, що вітати Трампа з перемогою не мають наміру.

Лідер росії путін таємно привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Водночас у МЗС росії публічно заявили, що будуть працювати з новою американською адміністрацією, "жорстко відстоюючи національні інтереси".

Про це повідомляють російське видання "Верстка" з посиланням на власні джерела та МЗС росії.

Привітання, окрім путіна, надіслав і голова Ради безпеки рф Дмітрій Мєдвєдєв, їх спрямували неофіційно — "через знайомих" з російського МЗС.

На думку співрозмовників видання, "неофіційна дружелюбність" російської влади пояснюється очікуваннями рф на те, що за президентства Дональда Трампа кремль поліпшить своє становище у війні проти України.

Водночас зазначається, що російська влада не вірить у здатність Трампа закінчити війну між росією та Україною за один день.

Водночас у МЗС росії зазначили, що не мають "ілюзій" щодо Трампа і будуть працювати з новою американською адміністрацією, "жорстко відстоюючи національні інтереси й досягаючи всіх поставлених цілей у війні проти України".

У відомстві також кажуть, що Трамп переміг попри "пропагандистську кампанію", яку проти нього розв’язали демократи. Крім того, заявили про "глибокий громадянський розкол у США".