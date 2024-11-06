путін і Мєдвєдєв таємно привітали Трампа "через знайомих" – ЗМІ
06 листопада 2024, 19:55
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Раніше в кремлі публічно заявили, що вітати Трампа з перемогою не мають наміру.
Лідер росії путін таємно привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Водночас у МЗС росії публічно заявили, що будуть працювати з новою американською адміністрацією, "жорстко відстоюючи національні інтереси".
Про це повідомляють російське видання "Верстка" з посиланням на власні джерела та МЗС росії.
Привітання, окрім путіна, надіслав і голова Ради безпеки рф Дмітрій Мєдвєдєв, їх спрямували неофіційно — "через знайомих" з російського МЗС.
На думку співрозмовників видання, "неофіційна дружелюбність" російської влади пояснюється очікуваннями рф на те, що за президентства Дональда Трампа кремль поліпшить своє становище у війні проти України.
Водночас зазначається, що російська влада не вірить у здатність Трампа закінчити війну між росією та Україною за один день.
Водночас у МЗС росії зазначили, що не мають "ілюзій" щодо Трампа і будуть працювати з новою американською адміністрацією, "жорстко відстоюючи національні інтереси й досягаючи всіх поставлених цілей у війні проти України".
У відомстві також кажуть, що Трамп переміг попри "пропагандистську кампанію", яку проти нього розв’язали демократи. Крім того, заявили про "глибокий громадянський розкол у США".