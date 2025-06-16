путін і Сі панікують через Іран – The Telegraph

Проте це не вплине на бойові дії в Україні.

Лідери рф і КНР ризикують втратити ключового партнера в боротьбі проти гегемонії США на Близькому Сході.

Іранський режим усе слабшає, перелає The Telegraph.

росія і китай публічно висловилися на підтримку Ірану та засудили обстріли з боку Ізраїлю.

Деякі високопосадовці Тегерана загинули, а системи оборони, військові об'єкти та об'єкти зі збагачення урану зазнали серйозних пошкоджень.

Проте кщо Іран буде сильно ослаблений, то москва і пекін втратять ключового партнера, який поділяє їхній інтерес до боротьби з тим, що вони вважають гегемонією США в регіоні, підкреслили у виданні.

Також для кремля це ймовірна втрата спробувати відновити своє панування на Близькому Сході після падіння диктаторського режиму Башара Асада в Сирії.

"Вони дійсно поділяють презирство до західних цінностей і систем. Вони також вчаться один в одного й обмінюються технологіями з придушення власного населення", - сказав китайський спеціаліст з Ізраїльського інституту національної безпеки Тувія Герінг.

Для кремля і Китаю партнерство з Іраном усе більше стає тягараем, вважають у виданні, але є одна сфера, яка не викликає занепокоєння в росії - постачання іранських дронів, адже заводи з виробництва "Шахедів" в рф здатні виробляти їх самостійно, без підтримки Ірану - до 2700 одиниць на місяць.

Головною загрозою в загостренні конфлікту на Близькому Сході є те, що Тегеран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і прискорить її створення, пише видання.

У Китаю і росії вже є ядерна зброя, але вони не зацікавлені в тому, щоб Іран розробив власну і наявність ядерної зброї в Тегерані зменшила б контроль над ним, що означало б б знизило вплив рф і Китаю на країну.

Такоє КНР постраждає від ізраїльських атак на нафтогазові об'єкти в Ірані, оскільки він є найбільшим покупцем іранської нафтопродукції, саме тому слабкий Іран невигідний росії і Китаю. Ці країни