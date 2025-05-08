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путін і Сі Цзіньпін зробили заяву про Україну

08 травня 2025, 18:51
путін і Сі Цзіньпін зробили заяву про Україну
москва і Пекін висловилися за мирне врегулювання війни в Україні, але водночас жорстко розкритикували Сполучені Штати Америки.
росія і Китай вимагають усунути "першопричини" війни в Україні.
 
Про це йдеться у спільній заяві, підписаній путіним і Сі Циньпіном.
 
"росія і Китай підтримують усі зусилля, що сприяють встановленню миру в Україні. москва і Пекін переконані, що для довгострокового врегулювання української кризи необхідно усунути її першопричини", - цитує документ російське інформагентство "РИА Новости".
 
При цьому сторони замовчують, що війна в Україні розпочалася з ініціативи російської сторони, порушуючи всі міжнародні правила і міждержавні зобов'язання самої росії.
 
Також два диктатори заявили, що держави не повинні забезпечувати власну безпеку "за рахунок і на шкоду безпеці інших країн".
 
Як це узгоджується з російською "СВО" на території України, путін і Сі знову-таки промовчали.

 

Сі ЦзіньпінПутінвійна в Україніросія окупанти

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