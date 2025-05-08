путін і Сі Цзіньпін зробили заяву про Україну
08 травня 2025, 18:51
москва і Пекін висловилися за мирне врегулювання війни в Україні, але водночас жорстко розкритикували Сполучені Штати Америки.
росія і Китай вимагають усунути "першопричини" війни в Україні.
Про це йдеться у спільній заяві, підписаній путіним і Сі Циньпіном.
"росія і Китай підтримують усі зусилля, що сприяють встановленню миру в Україні. москва і Пекін переконані, що для довгострокового врегулювання української кризи необхідно усунути її першопричини", - цитує документ російське інформагентство "РИА Новости".
При цьому сторони замовчують, що війна в Україні розпочалася з ініціативи російської сторони, порушуючи всі міжнародні правила і міждержавні зобов'язання самої росії.
Також два диктатори заявили, що держави не повинні забезпечувати власну безпеку "за рахунок і на шкоду безпеці інших країн".
Як це узгоджується з російською "СВО" на території України, путін і Сі знову-таки промовчали.