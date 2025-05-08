москва і Пекін висловилися за мирне врегулювання війни в Україні, але водночас жорстко розкритикували Сполучені Штати Америки.

росія і Китай вимагають усунути "першопричини" війни в Україні.

Про це йдеться у спільній заяві, підписаній путіним і Сі Циньпіном.

"росія і Китай підтримують усі зусилля, що сприяють встановленню миру в Україні. москва і Пекін переконані, що для довгострокового врегулювання української кризи необхідно усунути її першопричини", - цитує документ російське інформагентство "РИА Новости".

При цьому сторони замовчують, що війна в Україні розпочалася з ініціативи російської сторони, порушуючи всі міжнародні правила і міждержавні зобов'язання самої росії.