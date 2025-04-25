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ПОЛІТИКА

путін і Віткофф обговорили перспективи прямого діалогу з Києвом

25 квітня 2025, 18:32
путін і Віткофф обговорили перспективи прямого діалогу з Києвом
з вільних джерел
Їх розмова тривала близько трьох годин.

У москві завершилась зустріч глави кремля владіміра путіна та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа. Вона тривала три години, повідомив помічник путіна Юрій Ушаков.

За словами Ушакова зустріч путіна і Віткоффа мала “конструктивний і корисний характер”.

“Сторони обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між представниками росії та України. Переговори дали змогу додатково зблизити позиції москви і Вашингтона не тільки щодо України, а й з інших міжнародних питань”, – розповів помічник російського диктатора.

Віткофф коментарів після зустрічі не робив.

Віткофф зустрічався з путіним вчетверте за останні кілька тижнів. Попередня зустріч відбулася в Санкт-Петербурзі 11 квітня.

Напередодні сьогоднішнього візиту у москву Bloomberg написало, що США наполягатимуть на тому, щоб росія визнала право України мати власну армію та оборонну промисловість як частину мирної угоди між москвою та Києвом.

війнаВладімір ПутінпереговориСтів Віткофф

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