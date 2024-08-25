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путін конфіскує $100 млн у Google для фінансування російської військової машини

25 серпня 2024, 19:39
путін конфіскує $100 млн у Google для фінансування російської військової машини
Фото: reuters
Судові пристави спрямовують гроші технічного гіганта на оплату військової пропаганди.

Уряд росії вилучив понад 100 млн доларів у корпорації Google для фінансування пропаганди на підтримку війни Володимира путіна в Україні.

Про це пише The Telegraph з посиланням на судові документи.

Судові пристави зняли кошти з російських банківських рахунків технологічного гіганта у 2022 році, що призвело до банкрутства його підрозділу в цій країні. Згідно з документами, арбітражні керуючі передали кошти російським телеканалам. 

Мова йде про державний RT і пропагандистську службу "Царьград", яка пообіцяла використати ці кошти на підтримку війни Кремля в Україні.

російський підрозділ Google оголосив про банкрутство ще в 2022 році, заявивши, що кремль вилучив кошти, але було незрозуміло, про яку суму йдеться. 

Документи показують, що судові пристави заарештували банківський рахунок компанії після того, як московський суд постановив, що вона повинна відшкодувати збитки "Царьград ТВ" - пропагандистський канал, який належить олігарху Костянтину Малофєєву.

Синулого тижня Google подав позови проти RT, "Царьград ТВ" і третього мовника, NFPT, до судів США та Англії.

Суди рф постановили, що Google повинен виплатити трьом телеканалам величезні суми компенсації за видалення їх з YouTube і видалення їхніх облікових записів в Google.

Google домагається рішення про заборону телеканалам переслідувати її активи в іноземних юрисдикціях, таких як Південна Африка, Туреччина і Сербія. Про це йдеться у судових документах Google. 

"Судові пристави заарештували понад $100 млн активів Google Russia, хоча сума, яка нібито підлягала сплаті за рішенням суду, на той момент становила менше $12,5 млн. "Царьград" отримав один мільярд рублів від арешту, який, за його словами, він використає для підтримки війни росії в Україні", - йдеться в документі; 

У судових документах йдеться про те, що московська юридична фірма "Арт де Лекс", яка представляє інтереси конкурсного керуючого, надала пріоритет при виплаті коштів російським телеканалам, а не працівникам та іншим кредиторам.

Власника "Царьграда" Малофєєва називають "православним олігархом", і на нього накладено санкції США за підтримку російського вторгнення в Україну в 2014 році. Компанія подала позов до суду на Google у Туреччині, вимагаючи від компанії більше коштів. Згідно з турецькими документами, російські суди визначили, що Google винен Царьграду 32,8 млрд рублів. Оскільки щоденні штрафні санкції до компанії подвоюються кожні 24 години, ця сума може зрости до рівня ринкової вартості Google.

Подаючи позови минулого тижня, Google заявив, що російські суди "наклали безпрецедентні штрафи і довільні юридичні санкції на Google в спробі обмежити доступ до інформації про наші сервіси і в якості покарання за дотримання нами міжнародних санкцій проти російських осіб і організацій".

 
РосіяGoogleштраф

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