Путін лякає "новітньою зброєю з фантастичних оповідань"

Президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність створення лазерної зброї, яка ще недавно зустрічалася в фантастичних оповіданнях і яка повинна зробити російську армію №1 у ХХI столітті.

"Обговоримо роботу над системами лазерного зброї з використанням вітчизняної оптики і високочутливої ​​оптоелектроніки, включаючи типи зброї, які ще недавно, якщо по-чесному сказати, ми це розуміємо, зустрічалися тільки в фантастичних оповіданнях", - сказав Путін, повідомляє "Українська правда" з посиланням на ТАСС.

Він додав, що має на увазі бойові лазерні комплекси тактичного рівня.

За його словами, своєчасна реалізація таких видів зброї вкрай важлива, тому що саме вони в найближчі десятиліття, "практично на все ХХI століття" визначать бойовий потенціал російської армії і флоту.

Також Путін наголосив на необхідності реалізації програми "Перспективна морська електроенергетика" і підкреслив, що усі ці напрацювання будуть використані.

Крім того він доручив розглянути результати військовий експлуатації новітньої техніки, включаючи лазерну зброю "Пересвєт" і гіперзвукової комплекс "Кинджал".

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін підписав нову доктрину енергетичної безпеки Росії.