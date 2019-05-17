Путін лякає "новітньою зброєю з фантастичних оповідань"
"Обговоримо роботу над системами лазерного зброї з використанням вітчизняної оптики і високочутливої оптоелектроніки, включаючи типи зброї, які ще недавно, якщо по-чесному сказати, ми це розуміємо, зустрічалися тільки в фантастичних оповіданнях", - сказав Путін, повідомляє "Українська правда" з посиланням на ТАСС.
Він додав, що має на увазі бойові лазерні комплекси тактичного рівня.
За його словами, своєчасна реалізація таких видів зброї вкрай важлива, тому що саме вони в найближчі десятиліття, "практично на все ХХI століття" визначать бойовий потенціал російської армії і флоту.
Також Путін наголосив на необхідності реалізації програми "Перспективна морська електроенергетика" і підкреслив, що усі ці напрацювання будуть використані.
Крім того він доручив розглянути результати військовий експлуатації новітньої техніки, включаючи лазерну зброю "Пересвєт" і гіперзвукової комплекс "Кинджал".
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін підписав нову доктрину енергетичної безпеки Росії.
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