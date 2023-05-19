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ПОЛІТИКА

путін має два виходи: здатися чи повторити долю Гітлера – Кислиця

19 травня 2023, 10:14
путін має два виходи: здатися чи повторити долю Гітлера – Кислиця
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Обидва — на користь України.

Президент росії путін має два шляхи виходу з нинішньої ситуації: здатися або повторити долю Адольфа Гітлера, який наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на скликаному на вимогу росії засіданні Радбезу ООН.

"У рашистського кримінального бункерного діда залишається два варіанти: або здатися, або повторити те, що сталося в іншому бункері 30 квітня 1945 року", — сказав Кислиця, маючи на увазі самогубство лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

На скликаному москвою засіданні представник росії обурювався підтримкою України, яку надає їй увесь цивілізований світ і погрожував "вжити заходів".

"Зростаючий потік зброї, що відправляється в Україну, свідчить про те, що держави-члени НАТО хочуть загострення конфлікту", — заявив на засіданні постійний представник росії Васілій Нєбєнзя.

Він додав, що росія зберігає за собою право на "вжиття всіх необхідних заходів" для "нейтралізації безпекових загроз, що виходять з території України".

Кислиця, у свою чергу, наголосив,  що Україна продовжуватиме боротися, "доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений, а росія не зазнає воєнної поразки в Україні".

"Ми й далі зміцнюватимемо міжнародну солідарність, поки всі російські воєнні злочинці не будуть притягнуті до відповідальності", — додав він.

За словами постпреда України, настав час вивести російські війська з окупованих територій України.

"російським ординцям час виходити з окупованих територій України не зволікаючи, і не на викрадених у місцевого українського населення машинах. Сотні тисяч нелегальних російських мігрантів повинні вибратися з Криму і повернутися до росії, звідки вони прибули", — наголосив Кислиця.

Перефразувавши вислів заступника міністра закордонних справ Сєргєя Рябкова, сказаний ним у січні минулого року, про те, що НАТО мусить "зібрати пожитки й вирушати на рубежі 1997 року", Кислиця російською порадив росіянам збирати речі й вирушати на рубежі 1991 року, залишивши територію суверенної України.

ООНПутінКислиця

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