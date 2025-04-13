"путін має негайно погодитися на повне припинення вогню" – Стармер

Стармер зазначив, що він був приголомшений жахливими атаками росії на цивільне населення в Сумах

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на ракетну атаку рф на Суми 13 квітня. Він заявив, що російський диктатор має негайно погодитися на повне припинення вогню.

Про це йдеться у дописі глави британського уряду в соцмережі Х.

Стармер зазначив, що він був приголомшений жахливими атаками росії на цивільне населення в Сумах.

"У ці трагічні моменти мої думки з жертвами та їхніми близькими. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер путін має негайно погодитися на повне та безумовне припинення вогню", - наголосив британський прем'єр.

Нагадаємо, російські війська завдали два удари по Сумам балістикою 13 квітня. Під удар потрапив центр міста, де на той момент перебувало багато людей. У момент ударів люди просто йшли вулицею, сиділи у своїх авто, їхали в громадському транспорті.