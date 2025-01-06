росія планує втричі збільшити експорт СПГ до 2035 року попри санкції.

В ремлі також бачать альтернативи трубопровідним транспортуванням газу.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

Російський дактатор Володимир путін міг втратити частину доходу після того, як Київ закрив свій газопровід для поставок з рф, однак москва вже має альтернативи для транспортування палива, які захистять її від будь-якого серйозного економічного удару.

росія планує розширити експорт зрідженого природного газу, одночасно направляючи трубопровідний газ іншим покупцям, таким як Китай.

"Ми продовжимо збільшувати нашу частку на світових ринках СПГ, навіть якщо санкції мають на меті зупинити це зростання", - заявив путін.

Він висловив упевненість, що російський газовий гігант ПАТ "Газпром" переживе завершення газопроводу транспортування по Україні.

Незважаючи на заклики заборонити такі поставки, Європа закуповує рекордну кількість суперохолодженого палива в рф, переважно у заводу Ямал СПГ, який очолює ПАТ "Новатек".

Ситуація підкреслює, наскільки важко Європі розірвати зв’язки з кремлем, який за останнє десятиліття закріпилася як ключовий постачальник товарів на континент.

Він також висвітлює те, як вторгнення в Україну в лютому 2022 року змусило рф продовжувати коригувати свою торговельну мережу. Тим не менш, москва показала, що навіть коли один шлях до ринків закривається, для рф часто залишаються відкриті інші.

Загалом загальний експорт СПГ з росії досяг рекорду минулого року, свідчать дані відстеження суден.

Обсяги перевищили те, що росія продавала через Україну до 1 січня, коли Київ, відмовившись дозволити будь-який транзит, який фінансує військову машину москви, перекрив маршрут через свою територію, який тривав п’ять десятиліть.